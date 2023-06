Mit der üblichen Leistungsdiagnostik ist der SC Paderborn am Samstag in die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison gestartet. Am Sonntag kehrt das Team dann erstmals seit dem Saison-Finale Ende Mai auf den Rasen des Trainingszentrums zurück. Mit einem bunten Rahmenprogramm will der Verein auch möglichst viele Fans anlocken, um dem Aufgalopp der SCP-Profis den passenden Rahmen zu geben.

Der Fokus der Außenstehenden wird sich dann aber wohl nicht auf die Neuzugänge richten, sondern auf Trainer Lukas Kwasniok. Für den 42-Jährigen ist es der erste Auftritt in der Öffentlichkeit, nachdem er im Mai auf Mallorca kurzzeitig festgenommen wurde. Eine Frau warf dem SCP-Trainer sexuelle Nötigung vor. Nach zwei Tagen in Haft wurde Kwasniok ohne Auflagen entlassen.

Kwasniok: "Sofortige Freilassung spricht klare Sprache"

Seitdem war es still um Kwansiok. Beim letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) ließ er sich von Co-Trainer Frank Caspari vertreten. Am Samstag brach Kwasniok nun sein Schweigen. Der SCP veröffentlichte auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal ein Interview mit Kwasniok, in dem er auch zu dem Geschehnissen auf Mallorca Stellung nahm.

"Insgesamt ist es keine angenehme Situation für alle Beteiligten, sowohl für mich als auch für meine Familie und den Verein" , sagte Kwasniok. "Grundsätzlich habe ich nichts Unrechtes oder Rechtswidriges getan. Die sofortige Freilassung ohne rechtliche Auflagen nach der Anhörung spricht eine klare und eindeutige Sprache. Und deswegen ist mein Vertrauen in die spanische Justiz sehr hoch und ich blicke sehr, sehr zuversichtlich und positiv auf das laufenden Verfahren."