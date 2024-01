Das teilte der SCP am Dienstag mit. Der 29-Jährige war im Sommer 2022 von Magdeburg nach Paderborn gewechselt und hatte seitdem 26 Zweitligaspiele für den Verein absolviert. In der laufenden Saison kam Müller in zehn Ligaspielen zum Einsatz.

" Wir danken Tobi für seinen Einsatz im SCP07-Trikot, respektieren aber auch seinen Wunsch nach mehr Spielzeit. Vor diesem Hintergrund und der Kontaktaufnahme durch Magdeburg haben wir uns auf eine einvernehmliche Trennung verständigt ", erklärte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber die Vertragsauflösung.