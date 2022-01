Vor allem in der Offensive haperte es in Richtung Jahreswechsel. In den letzten fünf Spielen des Jahres erzielte Paderborn magere drei Treffer - kassierte jedoch auch nur fünf Tore. Auf die defensive Stabilität ist in dieser Saison Verlass. Mit 21 Gegentoren stellt Paderborn neben Nürnberg die drittbeste Abwehr der Liga.

Wer kommt, wer geht

Paderborns Torhüter Jannik Huth

Das ist auch ein Verdienst von Torwart Jannik Huth. Kurz vor Weihnachten machte sich der SCP selbst und seinem Keeper ein Geschenk und verlängerte den Vertrag mit Huth um zwei weitere Jahre bis 2024. Der 27-Jährige ist seit Anfang der Saison die neue Nummer Eins und konnte bislang auf ganzer Linie überzeugen.