Steffen Baumgart hat in den vergangenen vier Jahren beim SC Paderborn eine Ära geprägt. Als sportlicher Absteiger in die Regionalliga schaffte der SCP unter Baumgart den direkten Durchmarsch in die Bundesliga. Baumgart entschied sich jedoch, seinen im Sommer ausgelaufenen Vertrag nicht zu verlängern und trainiert jetzt den 1. FC Köln. In Paderborn soll Baumgarts Arbeit fortgeführt werden, mit Lukas Kwasniok an der Seitenlinie.

So lief die vergangene Saison

Nach sieben Auf- und Abstiegen in Folge wollte man in Paderborn mal eine ruhige Saison erleben und endlich aus dem Fahrstuhl aussteigen. Diese Aufgabe wurde sozusagen mit Bravour gemeistert, denn mehr Mittelmaß ging nicht: Der SCP beendete die vergangene Zweitliga-Saison auf dem neunten Tabellenplatz. 15 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen, 14 Punkte vor den Abstiegsrängen. Schon früh war klar, dass es für den SCP weder nach oben noch nach unten gehen wird.

Die Leistungen waren schwankend. Neben schwachen Auftritten wie beim 1:2 beim 1. FC Nürnberg oder dem 0:3 in Bochum gab es auch Galas wie beim 3:0-Sieg im Rückspiel gegen Bochum oder dem denkwürdigen 8:3 bei Erzgebirge Aue. "Wir hätten durchaus ein bisschen mehr erreichen können. Aber wir haben in vielen Situationen gesehen, warum wir halt nicht oben mitspielen konnten. Die Jungs mussten und müssen sich erst entwickeln" , sagte Baumgart nach der Saison der "Neuen Westfälischen".

Wer kommt, wer geht?