Baumgart will nichts von Abschiedsgeschenk wissen

Von einem Abschiedsgeschenk seiner Mannschaft wollte Baumgart nach dem Spiel aber nichts wissen. "I ch will gleich davon wegkommen, dass wir hier über Abschiedsgeschenke oder Abschiedstouren reden. Wir haben noch wichtige Spiele vor der Brust und wollen so viele Punkte wie möglich holen" , sagte der 49-Jährige. "Ich hoffe, dass es von der Leistung her einfach so weiter geht."

Mit 38 Punkten steht der SCP im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt sechs Spieltage vor Schluss satte zwölf Punkte. Die nächsten Gegner heißen zudem Eintracht Braunschweig (Tabellen-15.) und VfL Osnabrück (16.). Es ist also wahrscheinlich, dass der SCP den Klassenerhalt dann auch rechnerisch sicher hat.

Baumgart: "Ich habe nichts neues"