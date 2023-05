Hoffungen auf den Aufstieg ließ aus Trainer Kwasniok nach dem Sieg gegen Braunschweig durchblicken. Zwar wünschte er BTSV-Trainer Michael Schiele auf der Pressekonferenz nach dem Spiel den Klassenerhalt, schob aber hinterher: "Dennoch habe ich eine minimale Resthoffnung, dass wir uns nächste Saison nicht sehen. Aber aus anderen Gründen."

Direktes Duell beim HSV am Freitag