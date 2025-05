Neuer Coach: Ralf Kettemann steht für den Paderborner Weg

Jos Luhukay, Pavel Dotchev, André Schubert, Roger Schmidt, André Breitenreiter und Steffen Baumgart sind oder waren alle etablierte Trainer im deutschen Profi-Fußball. Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie alle starteten ihre Profitrainer-Laufbahn beim SC Paderborn. In Teilen gilt das auch für Lukas Kwasniok, der zwar schon den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga trainiert hat, sich nun Paderborn aber erst so richtig einen Namen gemacht hat und sich für höhere Aufgaben empfohlen hat.

Das Prinzip, Talente zu finden und weiterzuentwickeln nennen sie in Ostwestfalen den "Paderborner Weg". Spieler holt der SCP in der Regel aus der 3. Liga oder der Regionalliga. Jung und entwicklungsfähig sollen sie sein. Das Gleiche gilt so ein etwa auch für Trainer, die dann in Paderborn mit wenig medialem Druck arbeiten und sich weiterentwickeln können.

Kettemann wird Kwasniok-Nachfolger

Ralf Kettemann steht für die konsequente Fortsetzung dieses Weges. Der 38-Jährige wird bisher wohl nur echten Kennern ein Begriff gewesen sein, wird den SCP aber in der kommenden Saison als Kwasniok-Nachfolger an der Seitenlinie betreuen. Das bestätigte der Verein am Dienstag offiziell.