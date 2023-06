Als Sky-Reporter Jens Westen beispielsweise nach einem Ligaspiel wiederholt nach der Leistung Kruses als Joker fragte, reagierte Trainer Niko Kovac entsprechend. " Mensch Jens, hör doch mal auf. Sei nicht langweilig. Das langweilt doch, jedes Mal dasselbe. Wir wollen über Fußball reden. Da sind noch neun andere, zehn mit Torhüter ", sagte er. Immer wieder musste sich Kovac in dieser Zeit positionieren - weil er nicht auf Kruse setzte und der vor allem über die sozialen Medien verbreitete, was er davon hält.

Als Halbtagsarbeiter zum Nationalspieler

Kruse ist ein Freigeist - auf und neben dem Platz. In 307 Bundesligaspielen hat er 97 Tore erzielt und 79 Treffer vorbereitet, und er war sogar Nationalspieler (14 Länderspiele). Sowohl im DFB-Team als auch bei vielen seiner Arbeitgeber scheiterte der heute 35-Jährige aber irgendwann trotz seines herausragenden Talents an der Einstellung. Trainingsfleiß gehörte nie zu den großen Stärken Kruses, dazu kam, dass er abseits des Platzes mindestens so gesprächswertig war wie auf dem Feld.

Berüchtigt ist Kruse für seine Leidenschaft zum Pokern, er spielte in der Vergangenheit schon Turniere während der Bundesligasaison. Das wurde stets geduldet. Problematischer war da aber gerade in Wolfsburg, was Kruse in den sozialen Medien so veröffentlichte. In einem Video auf der Plattform "Twitch" sagte er einst über sein Leben als Fußballer: " Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr, würde ich sagen."

Kovac entgegnete: " Der eine kommt nach dem Training rein und haut sofort wieder ab. Und es gibt andere, die bleiben länger und machen Nachbehandlung, Pflege, Dehnung, das ganze Programm. Es gibt auch Spieler, die sehr viel mehr Stunden am Trainingsgelände verbringen. Und zwar effektiv und qualitativ. " Es war nur eines von vielen Problemen, die Kruses Videos dem Verein machten.

Seit fast zwei Jahren kein Spiel bestritten

Seit über 20 Monaten sind Kruses Arbeitszeiten drastisch gesunken. Am 3. September 2022 machte der Linksfuß sein letztes Spiel für Wolfsburg, nach einem Muskelfaserriss, der ihn außer Gefecht setzte, wurde zwei Monate später der Vertrag aufgelöst. Seitdem war Kruse erfolglos auf der Suche nach einem neuen Verein.