SC Paderborn: Trainer Lukas Kwasniok hat sich impfen lassen

Das gab der 40-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) bekannt. Am 9. Juni fliegt der SCP für ein Trainingslager nach Minnesota. Ohne Corona-Impfung hätte Kwasniok allerdings nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. "Deswegen habe ich den vergangenen Wochen meinen Immunisierungsstatus verändert" , so Kwasniok.