"Tut mir nicht leid": Wutrede von SCP-Trainer Kwasniok

Er habe seine Emotionen in jüngerer Vergangenheit in den Griff bekommen, sagte Lukas Kwasniok, Trainer des SC Paderborn, nach dem Uentschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Am Samstag saß Kwasiok dennoch extrem geladen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Und das tut mir auch überhaupt nicht leid" , schob der 40-Jährige noch ein.

Es waren gleich zwei Arten von Pfiffen, die den SCP-Trainer so dermaßen auf die Palme brachten. Allen voran war es der Pfiff von Schiedsrichter Michael Bacher in der Nachspielzeit der Partie. Wenige Sekunden zuvor hatte Dennis Srbeny das vermeintliche 2:1 und damit das Siegtor gegen eine von 14 Corona-Ausfällen arg gebeutelte Fortuna geschossen. Doch Bacher erkannte den Treffer nicht an, weil Vorbereiter Kemal Ademi den Düsseldorfer Tim Oberdorf gefoult haben soll.