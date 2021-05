Lukas Kwasniok tritt in große Fußstapfen. Beim SC Paderborn wird er der Nachfolger von Steffen Baumgart, der zum 1. FC Köln wechselt und sich in vier Jahren bei den Ostwestfalen einen Namen gemacht hat. " Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lukas Kwasniok einen aufstrebenden und ehrgeizigen Chef-Trainer verpflichten konnten, der perfekt in das Anforderungsprofil des SCP passt ", sagte Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.

Ein Mann des Klartextes

Kwasnioks neuer Chef beschreibt ihn so: " Er hat eine klare Ansprache, strebt nach dem maximalen Erfolg und legt großen Wert auf den Teamgeist. In Saarbrücken hat Lukas gezeigt, dass er mit überschaubaren finanziellen Möglichkeiten große Erfolge erzielen kann ." Beim Drittligisten hat Kwasniok vor allem in der vergangenen Saison gesorgt. Da hat es Saarbrücken bis ins Halbfinale des DFB -Pokals und den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Dort spielt der FCS in dieser Saison sogar in der Spitzengruppe, ist Fünfter.

Wie Baumgart ist Kwasniok ein Trainer, der von seinen Emotionen lebt. Und wie sein Vorgänger gibt es von ihm auch schon mal Klartext der deftigeren Sorte. Im März schimpfte er über eine Schiedsrichterentscheidung beim Spiel gegen den FSV Zwickau, sagte über den Referee: " Ja gut, der hat ja auch eine Körpersprache wie ein Schluck Wasser in der Kurve. " Nach dem verlorenen Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen (0:3) blaffte er einen ARD -Reporter, der die Taktik hinterfragte, an: " Im Nachhinein sind wir immer schlauer. Das ist für mich geistiger Dünnpfiff, wer auf diese Idee kommt. "

Das ständige Ziel: Aus wenig viel machen

Aber seine klare Sprache kommt in der Kabine an. Wo Kwasniok bisher war, war Erfolg. Vor seiner Zeit in Saarbrücken coachte er den FC Carl-Zeiss Jena und führte ihn sensationell zum Klassenerhalt in der dritten Liga. Kwasniok sprach sogar von einem " Wunder ". Denn er konnte sich damals " nicht an so viele Mannschaften erinnern, die weniger Qualität hatten " als Jena. In der nächsten Saison konnte er das Niveau jedoch nicht halten, nach zehn Spieltagen musste er gehen.