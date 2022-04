Der Abwehrchef, der schon am ersten Gegentreffer durch Marvin Wanitzek (37.) beteiligt war, flog zu Beginn der zweiten Halbzeit vom Platz. Philipp Hofmann erzielte in der Folge den Karlsruher Führungstreffer (69.), den Maximilian Thalhammer kurz vor Schluss aber noch ausgleichen konnte (84.). Kai Pröger hatte Paderborn im ersten Durchgang in Führung gebracht (30.).