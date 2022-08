2. Liga: SC Paderborn deklassiert Holstein Kiel

Stand: 20.08.2022, 14:53 Uhr

Die Tormaschine des SC Paderborn läuft in der 2. Fußball-Bundesliga auf Hochtouren. Mit einem erneuten Spektakel beim 7:2 (5:2)-Erfolg am Samstag gegen die bislang unbesiegte Elf von Holstein Kiel haben sich die Ostwestfalen wieder an die Tabellenspitze gesetzt.