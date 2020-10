SCP zeigt anderes Gesicht

Und der SCP zeigte in der ersten Hälfte ein ganz anderes Gesicht, als noch in den Spielen zuvor. Die Paderborner waren griffig mit viel Zug nach vorne. Während Hannover offensiv kaum stattfand vergaben Svante Ingelsson (17.) und Pröger (19.) erste gute Chancen. Nach 26 Minuten belohnte sich Paderborn aber für den betriebenen Aufwand. Einen Schuss von Pröger wehrte Hannovers Keeper Michael Esser vor dir Füße von Dörfler ab, der den zu passiven Niklas Hult mit mehreren Körpertäuschungen ins leere laufen ließ und dann sehenswert mit links ins lange Eck traf. Ein bemerksenwerter Treffer, weil Dörfler vor der Saison eigentlich schon aussortiert war, sich durch gute Leistungen aber ins Team kämpfte.

Der SCP blieb auch nach der Führung das spielbestimmende Team. Hendrick Weydandt vergab Hannovers erste Chance, als er als spitzem Winkel an SCP-Keeper Leopold Zingerle scheiterte (35.).

Der SCP kam weiter mit viel Dampf aus der Kabineund hatte schon 20 Sekunden nach Wiederanpfiff die große Chance auf das 2:0. Dennis Srbeny schoss den Ball aus zentraler Position aber freistehend am Tor vorbei. Justvan (49.) und wieder Srbeny (51.) vergaben weitere gute Gelegenheiten. Stattdessen kam Hannover Mitte der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und schaffte es, sich aus dem Paderborner Pressing zu befreien. Der Ex-Paderborner Marvin Ducksch schoss den Ball nach einer Einzelaktion nur knapp am Pfosten vorbei (62.). Hannover hatte in dieser Phase mehr Spielanteile, der SCP probierte es mit Kontern. Gefährlich wurde es jedoch auf keiner Seite. Bis zur 75. Minute, als Ducksch plötzlich frei vor Zingerle auftauchte, den Ball aber am Tor vorbeilegte. Drei Minuten später scheiterte Genki Haraguchi aus kurzer Distanz per Kopf.

Ingelsson vergibt Entscheidung

Nach 80 Minuten hätte dann der SCP den Deckel drauf machen müssen. Der eingewechselte Neuzugang Marco Terrazino spielt Ingelsson frei, der Schwede umkurvte Esser, schoss den Ball aber neben das Tor. Vier Minuten später war es Terrazino selbst, der eine ausrichtsreiche Chance liegenließ. Kurz vor Abpfiff kratzte Hannovers Simon Falette einen Kopfball von Aristote Nkaka von der Linie. Die 96 drückten in den letzte Minuten noch einmal auf den Ausgleich, sollten sich aber nicht mehr belohnen.

Für den SC Paderborn geht es nun am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen weiter. Hannover 96 empfängt eien Tag zuvor Fortuna Düsseldorf.