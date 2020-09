Das soll sich am Montag im Zweitliga-Topspiel möglichst ändern. Gegner ist allerdings der Hamburger SV, eines der Topteams der Zweiten Liga. "Hamburg ist für mich der Topfavorit der Liga, auch wenn sie ihr Ziele in den vergangenen Jahren nicht erreicht haben" , sagte Baumgart sogar. "Das ist eine sehr gute Mannschaft, die sich noch einmal verstärkt hat."

Um zu gewinnnen, müssen die Paderborner aber Tore schießen. "Unsere Hauptaufgabe wird es sein, Torchancen herauszuarbeiten" , ist sich auch Baumgart der Problematik bewusst. Da kommt es Paderborn nicht recht, dass gerade in der Offensive personell der Schuh zwickt. Stürmer Streli Mamba ist mit einer Oberschenkelverletzung gerade erst ins Lauftraining eingestiegen und wird noch einige Zeit fehlen. Am Freitag zog sich Sven Michel im Training einen Teilriss des Innenbandes am linken Knie zu und wird vorraussichtlich bis Ende des Jahres ausfallen. So ist mit Dennis Srbeny nur noch ein echter Stürmer im Kader übrig.

Justvan vor Startelf-Debüt

Fast sicher ist deshalb, dass Neuzugang Julian Justvan (VfL Wolfsburg) gegen den HSV sein Startelf-Debüt feiern wird. Der 22-Jährige durfte schon in Kiel nach seiner Einwechslung rund zehn Minuten ran, konnte aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Unklar ist noch, wo Justvan auflaufen wird. Ursprünglich wurde er als Spielmacher geholt, der dem SCP-Mittelfeld wieder mehr Kreativität und damit Torgefahr bringen soll. Justvan könnte aber auch als Michel-Ersatz neben Srbeny im Sturmzentrum auflaufen.

Außerdem könnte Neuzugang Chris Führich auf der rechten Seite für Kai Pröger in die Startelf rücken, wie Baumgart andeutete. Unklar ist auch noch, wer hinten rechs verteidigt. Frederic Ananou hatte sich in Kiel eine Fußverletzung zugezogen. Sein Einsatz steht auf der Kippe. Die Alternative wäre Johannes Dörfler. Ein Kandidat für den Kader ist Svante Ingelsson. Der Schwede wurde erst unter der Woche von Udinese Calcio verpflichtet.

