2. Liga - Paderborn verliert Tor-Spektakel gegen den HSV

300 Zuschauer waren in der Benteler-Arena zugelassen, allerdings nicht nur wegen des Coronavirus, sondern vordergründig aus Lärmschutzgründen. Sie sahen von Beginn an ein temporeiches Duell, in dem der HSV schnell mit 2:0 vorne lag. Nach der frühen Führung durch den platzierten Flachschuss von Manuel Wintzheimer legte Simon Terodde per Kopf nach.

Debütant Führich glänzt mit Doppelpack

Doch plötzlich kippte die gesamte Partie: Innerhalb von nur vier Minuten holte der bärenstarke Debütant Chris Führich zunächst einen Elfmeter raus und schnürte im Anschluss einen sehenswerten Doppelpack.

Im zweiten Durchgang meldeten sich die Gäste allerdings zurück und glichen durch Terodde aus. Für den Neuzugang vom 1. FC Köln war es der zweite Doppelpack binnen einer Woche. Mit nun 122 Treffern ist er der erfolgreichste Schütze im eingleisigen Unterhaus.

In der Schlussphase drängten die Norddeutschen auf den Siegtreffer und wurden für ihr nun großes Engagement noch belohnt. Der eingewechselte Aaron Hunt sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Schlusspunkt.

17 Ligaspiele ohne Sieg

Der SCP setzt trotz ansprechender Leistung seine dunkle Serie von nun saisonübergreifend 17 Ligapartien ohne Sieg fort. In der Tabelle steht Paderborn nach zwei Spielen auf Relegationsrang 16.