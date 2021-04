Im Anschluss kam Fortuna besser ins Spiel, bis zur ersten echten Torchance dauerte es aber bis kurz vor der Halbzeitpause. Dawid Kownacki war nach einer Flanke per Kopf zu Stelle, der Ball geriet aber ein wenig zu hoch und klatschte an die Latte. So ging torlos in die Halbzeit, nach Aluminiumtreffern stand es jedoch 1:1.

Kownacki lässt weiteren Hochkaräter liegen

Sieben Minuten nach der Pause hatte Kownacki eine noch größere Chance. Erneut bediente ihn der linke Flügelspieler Kristoffer Peterson, doch völlig freistehend vergab der Pole aus 14 Metern. Nur eine Minute später traf der zweimalige Vorlagengeber, aufgrund einer knappen Abseitsstellung von Kownacki wurde das Tor durch den VAR annulliert.

In der 64. Minute gab es dann nichts mehr an einem Treffer von Düsseldorf auszusetzen. Wieder stand Kownacki frei vor dem gegnerischen Tor, diesmal spielte er aber quer auf Rouwen Hennings, der dann problemlos das 1:0 für Fortuna erzielen konnte.

Paderborn antwortet schnell und doppelt

Die Führung hielt aber nur sieben Minuten lang. Kai Pröger glich per Freistoß aus 20 Metern aus - er profitierte dabei von einer falsch positionierten Mauer, konnte den Ball an den Düsseldorfern vorbeiziehen ins Eck. Zwei Minuten später war die Partie dann komplett gedreht, Dennis Srbeny erzielte sein 14. Saisontor und brachte Paderborn in Führung.

Im Anschluss versuchten es die sichtlich müden Düsseldorfer nochmal, es blieb aber beim 2:1 für die Gastgeber. Damit verringern sich die Aufstiegschancen der Fortuna, die bei 50 Punkten in der Verfolgerrolle hinter den Aufstiegsrängen bleiben.