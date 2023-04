HSV-Niederlage in Kaiserslautern sorgt für Hoffnung

Im Aufstiegskampf ist das bei Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn der Fall. Der Hamburger SV schwächelt schon fast traditionell in seiner Zeit als Zweitligist im Frühling einer Saison, verlor zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern (0:2) und bietet seinen Verfolgern nahezu die Chance an, ihn doch noch aus dem Top 3 zu verdrängen. Dabei war die Hoffnung auf einen Platz in dieser elitären Gesellschaft nur noch theoretischer Natur bei den beiden NRW-Vereinen - nun könnte sie aber richtig aufblühen.

In der Tabelle hat Düsseldorf sechs Spieltage vor Schluss nur noch sechs Zähler Rückstand auf den HSV und sieben Punkte auf den 1. FC Heidenheim, der aktuell auch keine Konstanz zeigt. Bei Paderborn ist es jeweils ein Zähler mehr, den es aufzuholen gilt - wobei bei den Ostwestfalen das Torverhältnis am Ende noch einen "Extrapunkt" bringen könnte. Beide Teams werden am Freitag (21.04.2023) im Nordderby darauf hoffen, dass der FC St. Pauli den HSV erneut am Siegen hindert, Heidenheims Heimspiel am Sonntag (23.04.2023) gegen Holstein Kiel hat ebenfalls Ausrutscher-Potenzial.

Serie spricht für Fortuna Düsseldorf

Der Blick auf die anderen Teams ist einer, den die Klubs der Trainer Daniel Thioune (Fortuna) und Uwe Kwasniok (Paderborn) aktuell richten müssen. Ohne deren Dazutun ist der Aufstieg für sie nicht mehr möglich. Beeinflussen können sie jedoch nicht, was Hamburg und Heidenheim noch machen - zumindest bei Düsseldorf ist das in Gänze der Fall. Paderborn spielt noch gegen beide Aufstiegsanwärter, kann so in den direkten Duellen wenigstens einen Teil des Rückstands aufholen. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, abreißen lassen zu müssen.