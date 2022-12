Der 43-Jährige war seit Mai 2020 beim aktuellen Tabellensechsten der 2. Fußball-Bundesliga in Ostwestfalen tätig gewesen. "Fabian Wohlgemuth hat in Paderborn sehr gute Arbeit geleistet und die sportliche Entwicklung unseres Vereins stark geprägt" , wird Paderborns Präsident Thomas Sagel in einer Vereinsmitteilung am Samstag (03.12.2022) zitiert.

SCP ermöglicht Wohlgemuth Schritt mit "gutem Gefühl"