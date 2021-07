Paderborn hält gut mit, aber Ajax trifft

Sebastien Haller, der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt, brachte Ajax bereits in der 16. Minute in Führung. In der Folge hielt der deutsche Zweitligist gegen den niederländischen Rekordmeister sehr gut mit, musste in der 38. Minute jedoch das 0:2 durch Mohammed Kundus hinnehmen.

Auch in der zweiten Halbzeit spielte Paderborn durchaus offensiv mit, kassierte aber schnell das dritten Gegentor. Danilo traf in der 57. Minute für Amsterdam zum 3:0. Doch wenig später belohnte sich der SCP für eine couragierte Leistung. Nach einem Eckball erzielte Uwe Hünemeier das 1:3 (66.). Zakaria Labyad stellte zwölf Minuten später jedoch wieder den Drei-Tore-Rückstand her. Er traf im Elfmeter-Nachschuss zum 4:1-Endstand für Ajax.

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart trifft Paderborn in einer Woche (24. Juli) auf Borussia Mönchengladbach.

red | Stand: 10.07.2021, 13:49