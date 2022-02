Der SCP hat somit nicht nur den aktuell besten Scorer der 2. Bundesliga (14 Tore und sieben Vorlagen) und den zweitbesten Torjäger der Vereinsgeschichte (71 Tore) verloren, sondern auch seinen emotionalen Leader. Über fünfeinhalb Jahre ackerte Michel für die Ostwestfalen. Und das in allen drei deutschen Profiligen.

Michel wechselt 2016 zum damaligen Drittligisten Paderborn

Die Lovestory zwischen dem heute 31-Jährigen und Paderborn begann im Mai 2016. Der damalige Zweitliga-Absteiger verpflichtete den gebürtigen Freudenberger von Energie Cottbus. Michel war gerade mit den Brandenburgern aus der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegen und erhielt an der Pader die Chance, weiterhin drittklassigen Fußball zu spielen.

Sven Michel (l.) und Steffen Baumgart

Nachdem ihm in seiner ersten Saison noch eine Risswunde zu schaffen machte, startete Michel in seiner zweiten Drittligasaison beim SCP unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart durch. In 37 Ligaspielen erzielte er 19 Tore und bereitete zwölf weitere vor. Paderborn schaffte auch dank seines neuen Leistungsträgers den Durchmarsch in die Bundesliga.

Michel bleibt nach Wiederabstieg in Paderborn

Nach dem direkten Wiederabstieg in der Saison 2019/20 blieb Michel, anders als viele Teamkollegen, trotz einiger Angebote aus dem Ligaoberhaus dem SC Paderborn treu. Michel hielt in einer durchwachsenen Zweitligasaison, die mit Platz neun endete, die Mannschaft als Leader zusammen. Im letzten Sommer verlor er dann mit Steffen Baumgart den Trainer, der ihn in Paderborn stark machte. Trotz dieses Verlustes spielte Michel noch einmal groß auf und zeigte seinen besten Fußball.

Neue Rolle als Torjäger

Nach dem Abgang von Chris Führich (wechselte im Sommer zum VfB Stuttgart) und dem Leistungseinbruch vom letztjährigen 16-Tore-Mann Dennis Srbeny (diese Saison noch ohne Treffer) übernahm Sven Michel die Rolle des Torjägers. Zusammen mit Neuzugang Felix Platte (acht Tore) bildete Michel das zweitstärkste Sturmduo der 2. Liga. Ihm gelangen in 19 Spielen 14 Tore - so oft wie noch nie zuvor im Unterhaus.

Lobeshymnen von Paderborns Trainer Lukas Kwasniok kommen also nicht von ungefähr: "Wenn ich Sven Michel in einem Wort beschreiben müsste, kann ich nur sagen: Maschine!"