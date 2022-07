Trainer Thioune trotz Fortunas Arbeitssieg zufrieden

" Die Freude ist bei uns unheimlich groß. Wir wussten, dass es heute nicht einfach wird. Wir haben viel Intensität gegen einen guten Gegner gezeigt, der die 2. Liga definitiv bereichert ", sagte der Coach der Fortuna nach dem 2:1 (1:0) beim 1. FC Magdeburg.

Thioune beklagt einen "dünnen" Kader

Allerdings haben die Rheinländer den Verlust ihres besten Offensivspielers zu verkraften. die Fortuna bestätigt am Sonntag, dass der Außenbahnspieler Khaled Narey nach Griechenland zu PAOK Saloniki wechselt. Der 27-Jährige hatte sich bereits am Samstag via Instagram von den Fans verabschiedet. In der vergangenen Saison erzielte er acht Tore und bereitete 15 Treffer vor.