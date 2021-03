Die Chance ist groß wie lange nicht mehr. Knapp elf Jahre nach dem letztmaligen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum in dieser Saison die große Chance, dorthin wieder zurückzukehren.

Der Ruhrgebietsklub ist zehn Spieltage vor Saisonende Tabellenführer in Liga 2. Am Freitagabend (12.03.2021) kommt es an der Castroper Straße zum Top-Duell gegen den Hamburger SV.

Die Gründe, weshalb es es beim VfL in dieser Saison auf dem Rasen so gut läuft, haben mehrere Namen. Den von Thomas Reis etwa. Der Coach hatte im September 2019 übernommen, nach der Corona-Pause war es ihm gelungen, seinem Team einen eigenen Stil mit geordnetem Pressing-, Umschalt- und Aufbauspiel vermitteln. Daran hält der 47-Jährige konsequent fest - und ist damit erfolgreich.

Unter Trainer Reis entfaltet Zulj seine Fähigkeiten

Seit dem Jahreswechsel erspielten sich die Bochumer acht Siege, ein Remis und nur zwei Niederlagen. Das Bochumer Konstrukt wirkt durch Reis' Stil äußerst stabil. Und doch benötigt eine Mannschaft, die um den Aufstieg kämpfen will, noch mehr: Spieler, die der Mannschaft den Extra-Kick geben, mit der sie sich vom Durchschnitt abhebt.

Beim VfL nimmt diese Rolle derzeit vor allem Robert Zulj ein. Der 29 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler ist seit Januar 2020 in Bochum, auch, weil er sich bei 1899 Hoffenheim nicht richtig durchsetzen konnte. Unter Reis scheint Zulj seine Qualitäten aber voll ausschöpfen zu können.

Zulj und Zoller sind schwer zu stoppen

Bochums Robert Zulj jubelt über 2:1 gegen Greuther Fürth

Technisch versiert, klare Spielauffassung und Zug zum Tor sind die Attribute, die den ehemaligen österreichischen Nationalspieler auszeichnen. Zwölf Tore und zehn Vorlagen in 22 Partien sind eine brillante Zwischen-Bilanz. Gemeinsam mit Angreifer Simon Zoller (11 Tore, 9 Vorlagen) bilden beide ein Offensiv-Duo, das seinesgleichen in der 2. Liga sucht. Allerdings dürfte Zoller - wie zuletzt auch gegen Greuther Fürth - auch noch gegen den HSV ausfallen. Der 29-Jährige plagt sich mit muskulären Problemen herum.

"Ich liebe die Spiele, die nun anstehen. Das sind die Duelle mit den Top-Teams der Liga. Und ich will natürlich in genau diesen Spielen meine Qualitäten zeigen, der Mannschaft helfen" , sagte Zulj vor dem jüngsten Spitzenspiel in Fürth am vergangenen Wochenende. Dass er seinen Worten Taten folgen lässt, stellte Zulj im Frankenland gleich unter Beweis. Er erzielte beim 2:1-Auswärtserfolg des VfL den entscheidenden Elfmeter-Treffer.

Auf diese Kernkompetenz und Nervenstärke von Zulj hoffen sie beim VfL nun auch gegen den HSV, derzeit Tabellendritter mit fünf Punkten Rückstand auf den Ruhrgebietsklub. Mit Simon Terodde kommt ein ehemaliger und äußerst beliebter Bochumer Angreifer zurück ins Ruhrstadion.

Der 33-Jährige hat bereits 20 Tore auf seinem Konto. Sicher ein Ansport für Zulj, es in dieser Saison noch dem gegnerischen Mittelstürmer gleichzutun - und den Abstand auf den HSV weiter auszubauen.

Stand: 11.03.2021, 11:44