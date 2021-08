Die Gastgeber zeigten sich da deutlich effektiver. Durch eine Unachtsamkeit von Florian Flick, der den Ball am Sechzehnmeterraum verlor, gingen die Regensburger bereits nach acht Minuten durch Jan-Niklas Beste in Führung.

Im Anschluss verzweifelten die Schalker an der disziplinierten Regensburger Abwehrarbeit - sie schafften es kaum sich gefährliche Strafraumszenen zu erarbeiten. Und auch hinten brannte es nach knapp einer halben Stunde erneut lichterloh. Zunächst zwang David Otto Keeper Ralf Fährmann zu einer Glanzparade, beim Nachschuss rettete Kapitän Palsson in höchster Not.

Pfeife bleibt stumm

Zwar bekam Schalke das Spiel daraufhin wieder etwas besser in den Griff, wirklich zwingend wurde es aber weiterhin nicht. Zum Unmut der Gäste war nach 38 Minuten dann auch noch der Schiedsrichter gegen sie. Nachdem Reinhold Ranftl im Strafraum von Sarpreet Singh mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen wurde, hofften die Königsblauen vergeblich auf den Strafstoßpfiff.