Bochum mit 20-Mann-Kader

Ansonsten aber stehen dem Coach alle Mann zur Verfügung. Das war in der vergangenen Saison oft anders. Insbesondere in der Rückrunde war der VfL von erheblichem Verletzungspech geplagt. " So macht es natürlich viel mehr Spaß. Es geht im Training zur Sache. Wir können ja ab dieser Saison 20 Spieler mit in den Kader nehmen, davon werden wir Gebrauch machen ", verriet der VfL-Trainer.