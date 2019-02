Mit einer beeindruckend abgeklärten Leistung ist Arminia Bielefeld am Freitag (08.02.2019) ein deutlicher 3:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Jahn Regensburg gelungen. Die Ostwestfalen feierten damit den dritten "Dreier" in Folge.

In der ersten Hälfte waren gerade sechs Minuten gespielt, da gelang Fabian Klos nach einer Flanke von Cédric Brunner von der rechten Seite per Kopfball die frühe Gästeführung. Das Tor spielte dem DSC in die Karten: Aus einer geordneten Defensive heraus lauerten die Ostwetsfalen nun auf Konter.