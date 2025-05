Da war die Party auf den Rängen aber längst in vollem Gange, weil die 2.200 mitgereisten Fans wussten, dass die Entscheidung über den direkten Klassenerhalt bereits in Braunschweig gefallen war - dank Nürnberg. Wem neben Nürnberg noch zu danken ist, darüber wird man sich in Münster spätestens nach dem Ende der anstehenden Feiern zum Klassenerhalt Gedanken machen.

Dass wir den Bock noch umstoßen konnten und direkt in der Liga bleiben - das ist sensationell. Münstes Kapitän Marc Lorenz

Neben den Spielern, die mit ihrer Leistung im Endspurt die entscheidenden Punkte eingefahren haben und dem Interims-Trio Christian Pander als Teamchef, Kieran Schulze-Marmeling als Trainer und Sören Weinfurtner als Co-Trainer an der Seitenlinie waren vor allem Sascha Hildmann und Louis Cordes am Projekt "Klassenerhalt" beteiligt.

Sascha Hildmann

Hildmann als Trainer und Cordes als sein Co-Trainer hatten die Preußen im Januar 2020 übernommen und nach dem Abstieg in die Regionalliga wieder zurück in die 2. Bundesliga geführt. Nach dem 1:1 gegen den SV Darmstadt am 31. Spieltag beendete der Verein " eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte ", um " neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase freizusetzen ".

Aussprache zwischen Spielerrat und Club vor Hildmann-Freistellung