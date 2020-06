So vermeldeten die Ostwestfalen am Samstag eine Personalie: Cedric Brunner bleibt bei der Arminia erhalten. Der Vertrag mit dem 26 Jahre alten Rechtsverteidiger wurde um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Der Schweizer war 2018 vom FC Zürich nach Ostwestfalen gewechselt und hat seitdem 48 Zweitliga-Partien (drei Tore) für die Arminia bestritten. In der laufenden Aufstiegssaison kam Brunner 25 Mal zum Einsatz (zwei Tore).

VfL verabschiedet zehn Spieler - vorläufig

Bei den Bochumern hingegen stehen die Zeichen an diesem Wochenende eher auf Abschied. im Rahmen des letzten Heimspiels verabschiedet der Klub zehn seiner Spieler - " vorläufig " wie es beim VfL am Samstag hieß. Dies betreffe diejenigen, " deren Verträge in diesem Sommer auslaufen" , sagte Sportchef Sebastian Schindzielorz.

Neben Abwehrspieler Patrick Fabian, der zukünftig als Assistenz der Geschäftsführung Sport tätig wird, sind dies Stefano Celozzi, Danilo Soares, Simon Lorenz sowie die Eigengewächse Ulrich Bapoh, Jan Wellers und Maxwell Gyamfi. Zudem werden auch die Leihspieler Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal), Manuel Wintzheimer (Hamburger SV) und Vasileios Lampropoulos (Deportivo La Coruna) verabschiedet.

Weitere Gespräche sollen folgen

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie seien immer noch nicht absehbar, sagte Schindzielorz über den vorläufigen Abschied der Spieler und ergänzte: "Ein weiteres Engagement an der Castroper Straße ist dadurch aber nicht endgültig ausgeschlossen, mit dem einen oder anderen Spieler werden wir uns sicher darüber unterhalten, ob er sich seine weitere Zukunft im VfL-Trikot vorstellen kann."

sid | Stand: 20.06.2020, 14:14