St. Pauli gegen Düsseldorf - Duell der Herausforderer

Wenn es um das Thema Aufstieg geht, wird in erster Linie an den Hamburger SV, Schalke 04 oder Hertha BSC gedacht. Diese drei bilden in der 2. Liga das Favoriten-Trio. Dahinter kommen dann die Herausforderer wie Fortuna Düsseldorf oder der FC St. Pauli. Am Samstag (05.08.2023) treten die Fortunen am Millerntor an. Beide Teams wollen dabei beweisen, dass sie oben mitspielen können.

Düsseldorf kann sich oben festsetzen

Einen ersten Fingerzeig hatte Fortuna Düsseldorf schon am ersten Spieltag geliefert: Mit 1:0 gewann F95 gegen Hertha BSC und deutete an, dass Platz fünf im letzten Jahr und das lange Mithalten im Aufstiegsrennen kein Ausrutscher war. Dieses Jahr will Fortuna von Beginn an oben mitspielen. "Wir haben viel Selbstvertrauen mitgenommen aus dem Erfolg gegen Hertha", erklärte Trainer Daniel Thioune. Ein erneuter Erfolg könnte Düsseldorf zu Saisonstart direkt einen Platz in der Spitzengruppe sichern.

Vor allem wären sechs Punkte gegen zwei potenzielle Konkurrenten sehr wichtig: Denn das Auftaktprogramm der Düsseldorfer hat es in sich. Am dritten Spieltag wartet mit dem SC Paderborn das dritte Team in Folge, das man eher im oberen Tabellendrittel vermutet. Selbst, wenn die Ostwestfalen mit einem 0:5 katastrophal in die Saison gestartet sind. Zwischen zweitem und drittem Spieltag geht es im DFB-Pokal noch nach Illertissen.