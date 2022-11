Paderborn und die verlorenen Tugenden

Doch ab da gab es einen Bruch. In der Tabelle ging es für die Ostwestfalen runter auf Rang fünf und auch die Stimmung ist mittlerweile im Keller. Denn das Team wirkt von Spiel zu Spiel pomadiger, harm- und ideenloser. Beim 0:0 gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig waren die Paderborner noch das klar bessere Team, schafften es aber einfach nicht ihren Ballbesitzanteil in Tore umzumünzen. Auch gegen den Hamburger SV stimmte die Leistung. Trotz der 2:3-Pleite attestierte der Coach seinen Jungs im Anschluss ein " geiles Spiel ".

Doch schon in Heidenheim blieb Paderborn deutlich hinter den Erwartungen zurück. Bis dato völlig untypisch für die Kwasniok-Elf zeigte sich der SCP harmlos im Angriff und naiv im Abwehrverhalten. Dazu kam eine neun Kilometer schlechtere Laufleistung als der Gegner, was letztlich zu einem völlig verdienten 0:3 führte. " Einige Jungs haben nicht mehr so frisch gewirkt ", sagte Kwasniok nach der Partie. Seine Aufgabe sei es nun, " die perfekte Mischung zwischen einsatzfähigen und gierigen Spielern " zu finden.

Ob ihm das gelungen ist, lässt sich nicht wirklich sagen, denn das Derby gegen Arminia Bielefeld war mit der Roten Karte gegen Torhüter Jannik Huth praktisch schon nach acht Minuten entschieden. Mehr als eine Stunde agierten die Paderborner in Unterzahl, ehe ein Platzverweis gegen Arminias Lukas Klünter die personellen Verhältnisse wieder ausglich. Das Ergebnis: 0:2.

Es mangelt an Einstellung, nicht an Spielern

Was man jedoch sagen kann ist, dass auf Kwasniok in der Winterpause jede Menge Arbeit wartet. Denn der Einbruch seines Teams hat nicht etwa personelle Gründe - bis auf die drei verletzten Profis Sebastian Klaas, Marco Schuster und Adrian Gryszkiewicz standen gegen Bielefeld alle Spieler zur Verfügung.