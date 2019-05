Der 26-jährige Linksfuß erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. " Wir brauchen Spieler wie Philipp Klement, die uns in der zweiten Liga besser machen und auch ganz klar das Potenzial für die Bundesliga mitbringen" , sagte VfB-Sportchef Thomas Hitzlsperger über den Topscorer der Ostwestfalen.

Die Paderborner hingegen verlieren einen wichtigen Spieler. Klement kam 2018 in der 3. Liga zum SCP, wo er innerhalb von 15 Monaten zwei Aufstiege mitfeiern durfte. In seinen 47 Meisterschaftsspielen für die Ostwestfalen gelangen ihm 18 Tore, zudem bereitete er zwölf weitere Treffer vor.

16 Klement-Tore in 31 Spielen in Aufstiegssaison

Vor allem in der jüngsten Zweitligasaison trumpfte er auf: In der Saison 2018/2019 steuerte Klement 16 Tore in 31 Spielen bei und traf somit mindestens in jedem zweiten Spiel. " Philipp hat sich in Paderborn zu einem herausragenden Mittelfeldspieler entwickelt, der großen Anteil an dem zweiten Bundesliga-Aufstieg in unserer Vereinsgeschichte hat ", hob Sportchef Markus Krösche am Mittwoch (29.05.2019) die sportlichen Leistungen Klements hervor.

Spieler suchte neue sportliche Herausforderung

" Da der Spieler die sportliche Herausforderung in Stuttgart annehmen wollte, mussten wir mit Blick auf die Vertragssituation eine Lösung finden, mit der alle Parteien leben können ", so Krösche.

" Wir bedauern den Verlust sehr, sind mit dem erzielten Ergebnis aber absolut zufrieden ", deutet der Geschäftsführer an, eine hohe Ablösesumme erzielt zu haben. Über die Modalitäten wurde nichts bekannt. Das Internetportal transfermarkt.de schätzt den derzeitigen Marktwert des Spielers auf 2,5 Millionen Euro.

Wechselwunsch unabhängig von Ligazugehörigkeit