Klement will für Paderborn im Verfolgerduell glänzen

Spätzünder in der 2. Liga

Klement, der aus Rheinland-Pfalz stammt, spielte in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern - kam dann beim 1. FC Nürnberg (2012 bis 2014) und beim 1. FSV Mainz 05 (2015 bis 2018) in den ersten Mannschaften nicht zum Zuge. Nun geht mit Verspätung beim SC Paderborn sein Stern auf.

In der Winterpause der Saison 2017/18 wechselte Klement aus Mainz zum damaligen Drittliga-Tabellenführer SCP, obwohl es Angebote aus der 2. Liga gegeben habe. "Ich habe mir vorher ein paar Spiele angeschaut und die Spielweise gesehen. Die wollen nach vorne spielen, offensiven Fußball spielen - das hat dann schon mal gut zu mir gepasst."

Interesse von größeren Klubs