Nach einem Sieg gegen den Hamburger SV hat der SC Paderborn das Tor zum Aufstieg in die Bundesliga weit aufgestoßen. Der Aufsteiger besiegte den Hamburger SV am Sonntag (12.05.2019) mit 4:1 (1:0) und behauptete Tabellenplatz zwei. Mit einem Sieg bei Dynamo Dresden am nächsten Wochenende würde der SCP sicher aufsteigen. Relegationsplatz drei haben die Paderborner aber mindestens sicher.