Schonlau kehrt als HSV-Kapitän nach Ostwestfalen zurück

Insgesamt zwölf Jahre schnürte Sebastian Schonlau seine Fußballschuhe für den SC Paderborn. Er erlebte mit den Ostwestfalen drei Auf- und drei Abstiege und führte die Mannschaft zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld. " Ich hatte in Paderborn eine bewegte Zeit. Es war immer etwas los ", erinnert sich Schonlau.

Doch seine Zeit in Paderborn endete im Sommer. Der 27-Jährige wechselte ablösefrei zum Hamburger SV, wo er sich schnell etabliert hat. Am Freitag kehrt "Bascho", wie er von seinen Teamkollegen gerufen wird, nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. " Natürlich ist das Spiel etwas Besonderes für mich. Ich freue mich riesig auf das Wiedersehen ", so Schonlau.

Michel "hat Pause"

Das gilt vor allem für das Treffen mit Paderborns Sven Michel, zu dem der HSV-Kapitän noch immer einen guten Draht hat. Fünf Jahre haben beide gemeinsam für den SCP gespielt, nun stehen sie sich erstmals als Gegner gegenüber.