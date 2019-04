Paderborn und der Traum vom Aufstieg

Vier Spiele vor dem Saisonende hat der SC Paderborn den Aufstieg vor Augen. Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Partien haben sich die Ostwestfalen auf Platz drei vorgearbeitet. " Wir sind jetzt ganz oben dran. Und da wollen wir bleiben ", sagte SCP-Profi Kai Pröger. Ähnlich sieht das Trainer Steffen Baumgart: " Das Schönste ist, dass wir in der heißen Phase noch dabei sind. Und wir haben die Möglichkeit, jedes Spiel zu gewinnen ", so der Coach.

Die nächste Aufgabe wird für Paderborn aber erneut nicht leicht. Nach dem 2:1-Sieg bei Holstein Kiel wartet mit dem Fünften 1. FC Heidenheim am Sonntag (28.04.2019) ein weiterer Tabellennachbar auf die Baumgart-Elf. Mit einem Sieg könnte der SCP sogar auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern - vorausgesetzt der Hamburger SV gewinnt nicht bei Union Berlin.

Das Selbstbewusstsein bei den Ostwestfalen ist jedenfalls riesig. Denn mit 26 Punkten aus 13 Spielen führt der Aufsteiger die Rückrunden-Tabelle an. Allerdings feierte auch Heidenheim zuletzt zwei Zu-Null-Siege in Folge und kündigte bereits an in Paderborn "voll auf Angriff" zu spielen. In der Benteler-Arena dürfte es am Sonntag also offensiv zugehen.

Baumgart hat die Qual der Wahl

Personell hat Trainer Baumgart kaum Grund zum Wechseln. Zwei Überlegungen hat er aber dennoch: Bernard Tekpetey und Ben Zolinski können sich durchaus Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen, wie der Coach verriet: " Die Spieler haben es in Kiel sehr gut gemacht. " Zudem hat Baumgart mit dem wiedergenesenen Kapitän Christian Strohdiek wohl eine weitere Option im Kader.

Stand: 27.04.2019, 15:59