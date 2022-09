Paderborn verliert Topspiel gegen Darmstadt

Der SC Paderborn hat mit der ersten Heimniederlage in der 2. Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Ostwestfalen verloren das Topspiel gegen den SV Darmstadt mit 1:2 (1:2) und rutschten dadurch hinter die Hessen in der Tabelle ab. Robert Leipertz hatte den SCP nach vier Minuten in Führung geschossen. Braydon Manu (10.) und Jannik Müller (24.) drehten die Partie zu Gunsten der Gäste.

Aufregender Beginn auf beiden Seiten

Paderborn brauchte nur rund 180 Sekunden, um im Topspiel anzukommen: Einen 60 Meter langen Pass nahm Leipertz mit und schob die Kugel unten rechts ein. Die Gastgeber hätten die Führung sogar ausbauen können, als Denis Srbeny im Strafraum der Darmstädter gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verschoss Marvin Pieringer allerdings. Die Anfangsphase blieb aufregend - denn mit dem ersten Angriff glich Manu für Darmstadt aus.

Die Partie kannte weiter so gut wie keine Pause: Ein Freistoß von Tobias Kempe landete am langen Pfosten bei Müller, der ins lange Eck köpfte - Darmstadt hatte das Spiel gedreht. Auf der anderen Seite verpasste Leipertz das zweite Paderborner Tor knapp (29.). Erst danach nahm sich die Partie eine erste, kleinere Pause bis zum Seitenwechsel.

Paderborn drückt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel legte Paderborn furios los: Pieringer verpasste zweimal den Ausgleich (50./51.). Julian Justvan zielte wenige Zentimeter zu weit rechts (60.), Kelvin ofori scheiterte an Torwart Marcel Schuhen (75.). Die Gastgeber ließen alle Chancen ungenutzt. Stattdessen bot sich Darmstadt auch durchaus Platz zum Kontern: zweimal stand jedoch der Pfosten im Weg (68./74.).

In den Schlussminuten probierten die Ostwestfalen nochmal alles, schickten sogar bei jeder Gelegenheit Torwart jannik Huth mit nach vorne. Geholfen hat es nicht. Darmstadt brachte den Sieg über die Zeit.

