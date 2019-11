Arminia Bielefeld hat am Sonntag (10.11.2019) mit einem 5:1-Sieg das Trainerdebüt von Marek Mintal beim 1. FC Nürnberg verdorben und sich mit dem klaren Sieg an die Spitze der 2. Bundesliga gesetzt. Jonathan Clauss (10.), Andreas Voglsammer (13.) und Fabian Klos (15./60.) sowie Reinhold Yabo (73.) entschieden die Partie früh zu Gunsten der Ostwestfalen. Asper Aörensen gelang der Ehrentreffer (59.). Nürnberg muss sich mit dem neuen Trainer Mintal in Richtung Abstiegskampf orientieren.

Arminia eiskalt

Das Spiel begann furios: Arminia nutze die erste große Gelegenheit durch Clauss zur Führung. Der Bielefelder schloss nach einem Pass von Florian Hartherz aus vier Metern ins linke obere Eck ab. Im Anschluss waren die Gastgeber aus dem Frankenland völlig von der Rolle. Nur drei Minuten nach der Führung vollendete Voglsammer den zweiten guten Angriff der Arminia.