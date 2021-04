"Gebrauchter Abend": VfL Bochum hadert mit Defensivleistung

Die Gründe für die Niederlage sah Reis in der unzureichenden Defensivarbeit: "In einigen Situationen sind wir zu brav und zu grün. Da muss man auch mal mit einem Foul einen Konter unterbinden." Das sah auch Mittelfeldspieler Gerrit Holtmann so: "Wir haben zu schnell die Ordnung verloren. Es war ein gebrauchter Abend. Man kann nicht erklären, warum wir das so hergegeben haben. Müdigkeit ist da keine Ausrede, vor allem, wenn du spät in Führung gehst."

Schon einen Big Point vergeben