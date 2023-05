Bielefeld trifft somit in der Relegation auf den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden. Die Arminia muss am Freitag zunächst auswärts ran, die Entscheidung fällt vier Tage später auf der Bielefelder Alm. Bielefeld hatte letztmals in der Saison 2014/2015 drittklassig gespielt.

Enttäuschter Klos " total leer "

Jetzt ist die Sorge in Ostwestfalen groß, dass der freie Fall in die 3. Liga weiter geht. " Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Ich bin total leer ", sagte Sturm-Routinier Fabian Klos nach der Partie. " Ich hätte es mir anders gewünscht und ich war auch der Überzeugung, dass es anders läuft. Das ist fußballerisch einer der bittersten Tage meiner Karriere, das muss ich erstmal verdauen. "

Erinnerungen an Darmstadt werden wach

Nun steht die Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden an. Da werden bei dem DSC-Stürmer sicher Erinnerungen an einen weiteren " bitteren Tag" seiner Karriere wach. Bei der letztmaligen Zweitliga-Relegation mit Bielefelder Beteiligung hatte die Arminia 2014 unter Trainer Norbert Meier zunächst mit 3:1 beim damaligen Drittligisten Darmstadt 98 gewonnen, um dann nach einem dramatischen 2:4 nach Verlängerung absteigen zu müssen.

Fabian Klos 2014 im bitteren Relegationsrückspiel gegen Darmstadt.

Klos ist der einzige Spieler aus dem aktuellen Kader, der die bittere Relegations-Pille damals schlucken musste. Auf dem Platz standen damals auch der heutige Co-Trainer Sebastian Hille sowie Tom Schütz, Co-Trainer der U17 der Arminia, die jüngst die Deutsche Meisterschaft feierte.

Das Trauma aus diesem Spiel hängt heute noch bei vielen im Umfeld des Vereins nach. Die wackligen Beine, mit denen sich die Ostwestfalen in Magdeburg präsentierten, waren den Arminen auch damals im Rückspiel gegen Darmstadt im Weg.

Nur Sandhausen kassierte mehr Tore

Apropos Darmstadt: Mit 50 erzielten Treffern erzielten die Bielefelder in diesem Jahr genausoviele Tore wie der Zweitplatzierte und damit Bundesliga-Aufsteiger aus Hessen. Doch mit 62 Gegentoren weist der DSC ligaweit den zweitschlechtesten Wert auf, nur Schlusslicht Sandhausen kassierte einen Treffer mehr.

In Magdeburg zeigte aber nicht nur die Abwehr die gewohnten Schwächen. Dieses Mal waren die Arminen auch in der Offensive absolut harmlos. In der ersten Halbzeit hatte Magdeburgs Torwart-Debütant Noah Ruth keine ernsthafte Situation zu überstehen.

Koschinat muss den Abwärtstrend stoppen

Trainer Uwe Koschinat, der die Mannschaft erst im März von Daniel Scherning übernommen hatte, muss nun eine Lösung finden, um den Abwärtstrend seines Teams zu stoppen. Von den letzten acht Partien gewann die Arminia nur das Auswärtsspiel in Kaiserslautern.