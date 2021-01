Zoller und Zulj lassen Bochum träumen

Doch auf erste Erfolge folgte bei beiden ein Karriere-Knick. Weder Zoller noch Zulj konnten sich bei ihren neuen Vereinen Köln und Hoffenheim in der Bundesliga durchsetzen. Es folgten unglückliche Jahre. Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit und Verletzungen begleiteten die Offensivspieler deutlich öfter als Torjubel und Erfolg.

Duo bringt seine Stärken ein

Nun scheinen sie zu ihren Stärken zurückgefunden zu haben. Bezeichnend die Szene zum Führungstreffer in Regensburg: Zulj schaltete schnell und schickte Zoller, der eiskalt vor dem Tor blieb. Es sind diese Stärken in Auffassungsgabe und Torgefahr, die sie derzeit so unverzichtbar machen.