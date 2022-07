"Enttäuscht von der Leistung" - Forte und Arminia mit Fehlstart in Liga Zwei

Schon nach zwei Spielen und desolaten Auftritten stellt sich bei dem Bundesliga-Aufsteiger automatisch die "Charakter-Frage". "Ich hatte nie das Gefühl, dass wir so richtig gebrannt haben und, dass wir mit Herz und mit Leidenschaft das Spiel gewinnen wollen. Da müssen wir dringend drüber sprechen, weil so geht es absolut nicht ", sagte Hüsing. "Wir müssen die Emotionen auf das Spielfeld bringen" , bestätigte Forte.

Nach Pokal kommen Rostock und HSV

Der neue Coach ist nun also schon früh in dieser noch jungen Saison gefordert. Die nächsten Gegner in der Liga sind Hamburg-Bezwinger Hansa Rostock und der HSV selbst. Davor tritt Arminia Bielefeld in der ersten Runde des DFB-Pokal beim Fünftligisten FV Engers an. "Jetzt ist es vielleicht optimal, dass das Pokalspiel folgt und, dass wir so vielleicht ein bisschen Schwung holen können für das Rostock-Spiel" , findet Uli Forte.

Quelle: jha