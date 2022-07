Paderborn stürmt nach "Dosenöffner" an die Tabellenspitze

Neuzugänge feiern starken Einstand

Mit vier Treffern innerhalb von acht Minuten sorgten Robert Leipertz (65.), Julian Justvan (68.), Felix Platte (72.) und Sirlord Conteh (75.) nicht nur für die Entscheidung, sondern für ein Schützenfest und den damit verbundenen Sprung auf Platz eins. " Mit dem Geschenk kippt das Spiel komplett in unsere Richtung ", erklärt Kwasniok mit Verweis auf den Elfmeter. Es sei der Paderborner Spielplan gewesen, geduldig zu bleiben und " im Notfall in der 60. oder 70. Minute ds Tor zu machen ", so Kwasniok. " Das ist uns etwas früher gelungen und hinten raus haben wir es ein wenig genossen. "

Mit Leipertz und Conteh konnten sich zudem gleich zwei Neuzugänge in die Torschützenliste eintragen, mit Raphael Obermeier bereitete ein weiterer einen Treffer vor. " Sie machen uns besser. Es war unser Ansatz, Fußballer dazuzubekommen, die Geschwindigkeit mitbringen und trotzdem mit der Murmel ein wenig umgehen können ", erklärt Kwasniok und warnte umgehend vor zu hohen Erwartungen: " Das war jetzt heute nur ein Spiel und ich bin überzeugt davon, dass Düsselorf im Falle eines Gegentores nciht so auseinanderfallen wird. "

Freitag in Düsseldorf

Denn bereits am Freitag (22.07.2022/18.30 Uhr) sind die Ostwestfalen bei Fortuna Düsseldorf zu Gast, der am Samstagabend ein starker 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg gelang. In der Vorbereitung auf diese Partie gehe es für Kwasniok nun darum, " eine gesunde Mischung zu finden zwischen Analyse des Spiels und die Jungs ein wenig von der Leine zu lassen ". Dann könne man in Düsseldorf vielleicht nachlegen.

