Viel vorgenommen hatte sich der MSV zum Start in die Restrunde 2019, und dann sprang wenig heraus. Die 1:2-Niederlage am vergangenen Dienstag (29.1.2019) war eine große Ernüchterung für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht, die nun schon fünf Spiele in Serie verloren hat.

Wenig Zeit zum Grämen

Das Gute ist: Die Mannschaft kann die Revierderby-Niederlage schon an diesem Freitag wettmachen. Zu Gast ist der Tabellen-13. Darmstadt 98, der mit dem jüngsten Heimerfolg gegen den FC St. Pauli für Furore sorgte. Die Lilien drehten die Partie in den letzten zehn Minuten.