Lieberknecht: "Brauchen viel, viel Glück"

"Wir müssen bis zum Ende dran glauben. Das sind wir uns, den Zuschauern und dem ganzen Verein schuldig" , sagte Abwehrspieler Kevin Wolze, der sich als bester MSV-Torschütze (neun Treffer) zudem einen Muskelfaserriss zuzog. Trainer Torsten Lieberknecht sagte: "Wir brauchen nun drei Siege und viel, viel Glück, um es noch zu schaffen" - Zuversicht sieht anders aus.

Das Horrorende einer Horrorsaison steht damit kurz bevor. Nach Platz sieben im Vorjahr hatte Duisburg den Blick eigentlich in Richtung Oberhaus gerichtet. Stattdessen begann die Saison mit vier Niederlagen am Stück, erst am neunten Spieltag gelang der erste Saisonsieg. Kuriose Randnotiz: Besiegelt werden könnte der Abstieg am Sonntag in Kiel - dort stieg Lieberknecht im Vorjahr mit Braunschweig ab.