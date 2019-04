Magdeburg hat beim HSV vorgelegt

Das wollen die Duisburger allerdings auch, zumal der 1. FC Magdeburg im Kampf gegen den Abstieg mit seinem 2:1-Überraschungscoup beim Tabellenzweiten Hamburger SV am Montag vorgelegt hat. " Magdeburg hat gezeigt, was möglich ist ", so Lieberknecht. Und er hat es in dieser Saison gegen Köln auch schon einmal möglich gemacht. Bei seinem Debüt auf der Trainerbank des MSV feierte Lieberknecht am 8. Oktober einen 2:1-Erfolg beim FC.