"Exzellente Flanken" - Düsseldorf holt Linksverteidiger Lenz

Lenz' Vertrag in Hoffenheim läuft aus, der 30-Jährige wird ablösefrei nach Düsseldorf wechseln, wie die Fortuna bekanntgab. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben.

Lenz: "Freue mich riesig"

"Christopher Lenz war vom ersten Gespräch an sehr angetan, als wir ihm aufgezeigt haben, was wir mit ihm vorhaben", wird Sportdirektor Christian Weber zitiert. "Er verfügt über ein ausgewogenes Außenverteidiger-Profil und schlägt darüber hinaus mit seinem linken Fuß exzellente Flanken, was unseren Offensivspielern zugutekommen wird."

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe", sagte Lenz, der die Rückennummer drei tragen wird. "Für mich war schnell klar, dass ich mich der Fortuna mit ihren ambitionierten Zielen anschließen möchte."

98 Bundesliga-Einsätze

Lenz blickt auf bislang 98 Bundesliga-Spiele für Union Berlin, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zurück. 2024 wechselte Lenz nach Hoffenheim, kam dort aber auch aufgrund einer Verletzung nicht für die erste Mannschaft zum Einsatz.

Seine beste Zeit erlebte Lenz bei Frankfurt, mit der Eintracht wurde der gebürtige Berliner 2022 Europa-League-Sieger. Seine ersten Profispiele absolvierte Lenz für die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga (2012).

