Danny Latza - Anführer bei der "alten Liebe"

Seit Freitag ist klar: Danny Latza wird kommende Saison Kapitän beim FC Schalke 04 und soll den traditionsreichen Klub aus dem Revier zurück in die Bundesliga führen. Die Wahl fiel nicht von ungefähr auf ihn. "Danny bringt alles mit, was ich von einem Kapitän erwarte. Er überzeugt in Trainingseinheiten und Spielen mit guten Leistungen, geht auf und neben dem Platz voran" , begründete Trainer Dimitrios Grammotzis seine Wahl in einem Statement auf der Webseite der "Knappen".

Latza kennt Kapitänsrolle aus Mainz

Dass Latza alle Qualitäten zum Kapitän mitbringt, ist keine neue Erkenntnis. Schon bei seinem vorherigen Klub, Mainz 05, hatte er die Rolle seit 2019 inne. Immer Teil der Gruppe, immer mannschaftsdienlich und trotzdem wortstark. Das zeichnete und zeichnet ihn aus. Doch anders als bei Mainz kommt ein weiterer Aspekt bei Schalke 04 hinzu: Latza kennt den Klub bestens.

Denn der Mittelfeldspieler ist ein "Schalker Jung": Geburtsort Gelsenkirchen. 2008 wechselte er als Jugendlicher in die Junioren-Abteilung der Königsblauen. Insgesamt 13 Jahre verbrachte er bei S04 , durchlief sämtliche Jugendmannschaften und sammelte seine ersten Bundesliga-Minuten. Erst 2011, als er keine Chance auf mehr Spielanteile sah, lockte ihn Darmstadt 98 aus dem Ruhrgebiet weg.

Rückkehr zu den Kämpferwurzeln

Er hat sich abseits von Schalke einen Namen gemacht. Als Kämpfer mit Spielübersicht. Als "Malocher" mit hohem Laufpensum - ganz ruhrpottmäßig. Neben Darmstadt hießen die Stationen Bochum und Mainz, wo er sich in Deutschlands Eliteklasse Bundesliga durchsetzte. Nun ist der inzwischen 31-Jährige zurück in Liga zwei und bei seinem Jugendklub.

Bis mindestens 2023 gilt sein Vertrag, im Aufstiegsfall sogar ein Jahr länger. "Es fiel mir unheimlich schwer, aber ich wollte nochmal zurück. Dahin, wo alles begann" , begründete Latza seine Rückkehr zu S04 und führt aus: "Schalke war für mich immer ein Ort, an dem leidenschaftliche Kämpfer von den Fans geschätzt wurden. Mein klares Ziel ist es, genau das hier unter Beweis zu stellen."

Er wolle "anpacken", ganz wie er es in all den Jahren bei seinen Klubs vorgelebt hat. Das hören sie gerne im Ruhrgebiet, gerade von einem der "Ihren", einem, der schon in Jugendzeiten Schalke gelebt und geliebt hat - auch deshalb scheint er der richtige für den Job als Kapitän.