Wie der DSC mitteilte, hat der neue Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel am Freitag Koschinat über diese Entscheidung informiert. Der Kontrakt des 51-Jährigen hätte sich bei Klassenerhalt automatisch verlängert.

Bielefeld, 2021/22 noch Erstligist, war in der Relegation deutlich am Drittliga-Vierten SV Wehen Wiesbaden (0:4, 1:2) gescheitert. Koschinat war der dritte Arminen-Chefcoach der verkorksten Saison nach Uli Forte und Daniel Scherning. Wer Bielefeld in der kommenden Spielzeit betreuen wird, ist noch offen.