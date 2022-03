Fußball | 2. Bundesliga

Kommentar: FC Schalke 04 - die Vernunft kehrt zurück

Stand: 02.03.2022, 11:48 Uhr

Der FC Schalke 04 beschleunigt in Anbetracht des Ukraine-Krieges seinen Wandel, den in dieser Geschwindigkeit wohl kaum jemand für möglich gehalten hat. Die Großmannssucht am Berger Feld scheint endgültig vorbei zu sein. Es ist Zeit für Aufbruchstimmung. Ein Kommentar.

Von Jörg Strohschein