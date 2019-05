Cordoba drei Mal zur Stelle

Köln übernahm in einem von Pawlak stabil aufgestellten 4-1-4-1-System sofort das Kommando und ging früh in Führung. Der in die Startformation gerückte Florian Kainz fand am Fünfmeterrraum Cordoba, der mit einem Volleyschuss vollendete. Nach weiteren Chancen legten die Gäste schnell nach: Eine Ecke von links verlängerte Steininger per Kopf ins eigene Tor. Spätestens mit dem 3:0, das Cordoba nach einer schönen Kombination über Louis Schaub und Dominick Drexler, war schon vor der Pause alles klar.